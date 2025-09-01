Sara Campanella, una fondazione per educare al rispetto delle donne

L'annuncio nel corso di 'Mondo Donna', tra le premiate Donata Agnello

PALERMO – Un’associazione per educare contro il femminicidio. Ad annunciarla sono stati i genitori di Sara Campanella, la studentessa uccisa a Messina, nel corso della manifestazione ‘Mondo Donna’, giunta alla 12esima edizione, a Capo d’Orlando (Messina). Premiate tantissime donne in diversi ambiti.

Il ricordo di Sara Campanella

L’obiettivo della fondazione è evitare nuovi drammi legati al mancato rispetto della donna. Sara, infatti, fu uccisa nei pressi del Policlinico di Messina da un giovane, Stefano Argentino, poi suicida in carcere, che non aveva mai accettato i ‘no’ della ragazza. L’annuncio della nascita della fondazione è stato dato da Cetty e Alessandro Campanella, che in questo modo intendono mantenere vivo il ricordo della figlia impedendo che un orrore simile si ripeta.

‘Mondo Donna’

La serata è stata presentata da Salvatore Monastra con Valentina Campanella e Alessandra Di Bello. Una manifestazione realizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando, guidata da Monastra, insieme con il Comune messinese, e con la collaborazione dell’Accademia della musica. L’iniziativa è ormai diventata di carattere nazionale, in virtù dei nomi delle donne premiate.

Le donne premiate

Queste le donne premiate: Donata Agnello (direttrice del mensile ‘I Love Sicilia’ e presidente della Fondazione Francesco Foresta intitolata al fondatore di ‘I Love Sicilia’ e ‘LiveSicilia’, premiata per la categoria Attività sociali), Caterina Arena (cantante, Musica), Laura Barreca (storica dell’arte, Cultura), Valentina Bartolotta (podista, Sport), Flaminia Belfiore (giornalista televisiva, Giornalismo), Marilena Conforto (amministratrice di Fip Porte, Imprenditoria), Marella Ferrera (stilista, Moda), Francesca Iannì (ballerina, Danza), Chiara Tornambè (medico, Sanità).

Premiate anche tre dirigenti scolastiche del territorio (Maria Larissa Bollaci, Maria Ricciardello, Rita Troiani), due esponenti della guardia di finanza (maresciallo Lorena Maniaci e agente Chiara Zupo) e tre vigili urbani (maggiore M. Teresa Castano, commissario Filippa Di Salvo, ispettore Maria Fiorello).

Assegnati anche sei Oscar a Giovanna Cucé (narrativa), Alessandra Rando (ricerca), Carlotta e mamma Erika (rivelazione), Lucia sardo (teatro), Vania De Luca (giornalismo), Cherry Bombs (spettacolo).