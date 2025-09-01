 Sara Campanella, la madre dell'assassino: "Gli dissi di smetterla"
Il femminicidio di Sara, parla la madre di Argentino: “Gli dissi di smetterla”

I messaggi del giovane: "Mi ha detto ti amo 2 volte"
PALERMO – Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, il giovane di Noto (Siracusa) che uccise Sara Campanella e che poi si è tolto la vita, cercò i dissuadere il figlio dal continuare a interessarsi della ragazza. Lo ha rivelato la stessa donna nel corso di ‘Dentro la notizia’, programma Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi.

“Dissi a Stefano di lasciare stare Sara”

“Inizialmente, in base a quello che mi raccontava Stefano, sembrava che Sara ricambiasse la simpatia per lui – le parole della donna – ma in seguito, dai suoi racconti, ho capito che a Sara non interessava e quindi ho cercato di far capire a Stefano che era meglio lasciare stare, guardarsi attorno, pensare allo studio e ad altre ragazze”.

“Mi ha detto ‘ti amo’ 2 volte”

Nel corso del programma sono stati mostrati anche dei messaggi tra Argentino e la madre. In uno di questi il giovane, poi morto suicida nel carcere messinese di Gazzi, scriveva: “Ho in mente che mi ha detto ti amo 2 volte…’Cosa vuoi che ti dico ti amo?'”. La madre rispondeva: “Non ti ha detto ti amo. Ti ha detto che non è interessata e che te la devi togliere dalla testa. E così devi fare. Altrimenti risulti pesante e ridicolo…e stupido…basta”.

