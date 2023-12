Sarafine vince la finale di X Factor 2023: show del super ospite Morandi

Il Gianni nazionale si è esibito in un medley fuori programma

ROMA – Sarafine vince la finale di X Factor 2023. I quattro concorrenti, Maria Tomba e Sarafine per la squadra di Fedez da un lato e Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per la squadra di Dargen D’Amico dall’altro si sono affrontati tra classici, duetti eccellenti e brani inediti. Super ospite Gianni Morandi: forte di 60 anni di carriera e 53 milioni di dischi venduti, si è esibito in un medley fuori programma.