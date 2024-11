Sassaiola e petardi in autostrada: scontro tra tifosi di Catania e Cavese

Sette anni fa analoga rappresaglia fra le due fazioni

CATANIA – La notte scorsa lungo la A2, l’autostrada del Mediterraneo, gruppi di tifosi di Catania e Cavese sono entrati in contatto contatto paralizzando l’asse viario in entrambi i sensi di marcia. Una vera e propria sassaiola contornata da lanci di petardi e bottiglie di vetro ha caratterizzato per lunghi minuti la notte appena trascorsa.

I sostenitori etnei provenivano dalla trasferta di Torre del Greco, quelli campani da quella di Messina. È accaduto tutto nei pressi di un autogrill in territorio cosentino.

Indagano i poliziotti della Digos di Catania e Cosenza.

Nell’agosto del 2017 le due tifoserie vennero agli scontri sugli imbarcaderi: in quell’occasione vennero emessi 14 Daspo.