Sassuolo-Palermo, Dionisi: “Il mio futuro? Bisogna chiederlo alla società”

L'allenatore: "Contro la squadra più forte la differenza si è notata poco o niente"

Sassuolo-Palermo termina con il risultato di 2-1. Terza sconfitta di fila per i rosanero, che perdono in casa della capolista di Serie B. Alessio Dionisi, tecnico dei siciliani, ha commentato l’incontro ai microfoni ufficiali del club dopo la gara.

“Abbiamo giocato contro una squadra forte, ci siamo complicati un po’ il corso della partita facendoci un gol praticamente da soli. Nonostante questo, però, la squadra ha fatto. Siamo stati bravi e fortunati a non subire il secondo gol, poi da lì la squadra si è ripresa e ha giocato. Nella ripresa onestamente se non c’era la giocata individuale, non avevo la percezione che la partita potesse cambiare”.

“Abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo – aggiunge -. Abbiamo giocato nella loro metà campo. Poi ci sono gli episodi, dove siamo stati meno bravi e loro più bravi di noi. Reazione dopo tre sconfitte di fila? Prendiamone una per volta, pur sapendo che abbiamo perso tre volte. La classifica non è positiva e lo sappiamo, però dobbiamo guardare l’ultima prestazione fatta contro la squadra più forte del campionato. Devo dire che la differenza si è notata poco o niente.

“Dobbiamo ripartire, rigiochiamo tra pochi giorni in casa. Sappiamo che i nostri tifosi pretendono tanto e ce lo hanno ripetuto anche oggi giustamente – dice il tecnico sulla contestazione dei tifosi -. Dobbiamo fare gruppo come visto oggi, cercando di essere più efficaci negli episodi. Come col Catanzaro, se passi in svantaggio dopo pochi minuti le partite vanno in salita. E poi ora noi siamo efficaci su palla inattiva e poco su azione, nonostante le occasioni e la mole di gioco che facciamo. Quindi dobbiamo essere un pochino più cinici”.

Il 26 dicembre, al “Barbera”, arriva il Bari: “Bene. Perché l’unico modo per rialzare la testa nella maniera migliore è fare prestazione e risultato”, ha concluso Dionisi. In conferenza stampa, invece, l’allenatore dei rosanero ha risposto alla domanda sul suo futuro in rosanero: “Se sono saldo nella panchina dei rosanero? Va chiesto alla società. Sentire cori contro di me non mi fa piacere, ma credo sia per i risultati. Io ci metto la faccia, sento che i tifosi vogliono il cambio. Ma se un giorno dovessi salutare Palermo ne parlerei solo bene”.