Saturnia, si rompe Massari: sconfitta per 3-1 a Padova

Buchegger top scorer

PADOVA– Sul taraflex della Kioene Arena, contro Pallavolo Padova, i biancoblu di Farmitalia Saturnia perdono 3-1. Era l’ottava giornata del campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24. L’inizio della partita aveva lasciato ben presagire, con un sestetto rinnovato dall’arrivo di Jacopo Massari.

Con lui, in campo di banda, ci sono Santi Orduna e il braccio armato di Paul Buchegger, al centro Alessandro Tondo e Nemanja Masulovic. Poi Luigi Randazzo e il libero Domenico Cavaccini, mentre dall’altra parte Jacopo Cuttini si affida invece al palleggiatore Marco Falaschi con opposto Garcia Gabriel, al centro Plak Fabian e Crosato Federico. Di banda Desmet Mathijs e Gardini Davide con il libero Zenger Julian.

Le due fasi

Grazie a Massari i biancoblu hanno un nuovo equilibrio, la squadra funziona meglio sia nella fase di ricezione che in quella di cambio palla. Massari insieme a Buchegger fa si che la Saturnia sia offensiva e determinante. I primi due set si giocano alla pari, il secondo viene vinto in maniera convincente.

Lo schiacciatore numero sei però all’inizio del terzo set subisce un infortunio al polpaccio sinistro, è costretto ad abbandonare il gioco, e l’equilibrio raggiunto viene spezzato. ”La sfortuna sembra non abbandonarci – è il commento a caldo del direttore sportivo Piero D’Angelo -. Abbiamo perso un giocatore che ci aveva dato un equilibrio fondamentale. Per lui un risentimento muscolare al polpaccio sinistro che domani approfondiremo. Senza nulla togliere a chi l’ha sostituito, sicuramente la squadra ha perso fiducia e sicurezza in campo“.

Nonostante il risultato, Buchegger è stato top scorer del match con 22 punti. Domenica prossima, 10 dicembre, si torna a giocare al PalaCatania con il match contro Vero Volley Monza in programma alle 16:30.

Il primo set

Il primo punto del match è un mani out Garcia (1-0). Diagonale tesa e strettissima di Buchegger (1-1). Pipe di Massari (2-2). Attacco in mezzo al nulla di Gardini ed è + 2 (7-5). Su 9-6 dopo un attacco Desmet, Silva chiama il primo dei time out. Al rientro ace di Gardinicon aiuto del nastro (10-6). Garcia schiaccia sulle mani di Orduna (12-8).

I biancoblu raggiungo i bianconeri con un’invasione dei padroni di casa (12-12). Si va punto a punto in parità con Massari servito da Ordina (14-14). Gardini che passa dove non c’è nessuno di nuovo + 2 (16-14). Muro di ordina (16-15). Buchegger non passa (18-15) è ancora time out. Randazzo dalla seconda linea (20-16). Ace Plak (22-16). Gardini in pipe (24-17). Palla di Buchegger out in battuta (25-18).

Il secondo set

La seconda frazione di gioco si apre con un ace di Plak (1-0). Randazzo da posto 4 la mette giù(1-1). Buchegger passa in mezzo al muro (1-2). Tre ace di Buchegger e i biancoblu superano e distaccano i padroni di casa (2-6). Randazzo passa attraverso il muro (3-7). Ace di Falaschi (6-8). Massari che ci prova mette a terra (7-9).

Buchegger vince il duello a rete (7-10). Pipe di Randazzo (8-12) ed è ancora Randazzo a muro a dire no a Garcia (8-13). Doppio Ace di Massari (8-15). Padova cambia i suoi sosti quattro con Porro e Cardenas. Randazzo mani out su Crosato (9-17). Masulovic con una diagonale stretta (14-22) e poi a muro sulla pipe di Porro (15-23). Il set si chiude con un errore in battuta di Zoppellari (18-25)

Il terzo set

Il terzo set inizia con un punto a punto (3-3). Garcia mette a terra (5-4). Esce Massari, per un infortunio al polpaccio, ed entra Basic. Ace Tondo (6-6). Basic diagonale (7-7). Plank mura l’attacco di Randazzo (9-7). Cardenas mura Buchegger (11-8). Randazzo abbatte il muro (12-10). Tondo primo tempo (13-11).

Gardini blocca Tondo a Muro (15-11). Attacco di Basic (18-14). Diagonale di Buchegger (21-15). Plank attacco (22-15). Finisce 25-19, con errore in battuta di Buchegger.

L’ultimo set

Il primo punto del quarto set è una diagonale di Buchegger (0-1). Ace di Masulovic (0-2). Fuori la battuta di Cardenas (2-4). Buchegger ancora dalla diagonale (5-6). Con una palla corta in battuta Gardini trova il pareggio (7-7). Ace di Garcia (10-10). Mani out di Buchegger (10-12). Randazzo murato da Crosato (12-12).

Attacco di Gardini e Padova è + 2 (15-13) time out Saturnia. Monster block di Garcia su Buchegger (16-13). Una sassata di Cardenas (19-15). Ace di Zappali (19-17). Plank ace (23-17). Dal centro Crosato (24-18). Ace di Garcia (25-18).