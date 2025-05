Savarino ‘chiama’ il marito in assessorato: esperto a titolo gratuito

"Ho tanti dossier aperti, lui ha le qualità necessarie"

PALERMO – La fiducia tra marito e moglie è il presupposto per un solido matrimonio, ma in certi casi anche per buoni risultati sul posto di lavoro. Accade così che l’assessora regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, scelga il proprio consorte, Giuseppe Catania, per l’incarico di esperto per la comunicazione, a titolo gratuito, all’interno del suo assessorato.

La nomina all’assessorato al Territorio

Catania, ex dirigente di Publitalia oggi in pensione, è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Sicilia e anche deputato regionale degli azzurri nella tredicesima legislatura. “Sono ogni giorno alle prese con tanti dossier che vanno dall’ambiente agli incendi, passando per l’urbanistica – spiega Savarino -. Mio marito, da ex dirigente di Publitalia, ha l’esperienza e le qualità che servono per occuparsi della comunicazione. Un lavoro che – ribadisce Savarino – farà a titolo gratuito”.

Due consulenti all’Economia

Due contratti di consulenza, inoltre, per l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Si tratta questa volta di incarichi che prevedono un compenso lordo di circa 1.600 euro ciascuno, cifra che al netto viene pressoché dimezzata.

Il compenso per i contratti di consulenza alla Regione, come sempre, è disciplinato da una delibera di Giunta del 2024, che prevede che non possa superare “il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto per il direttore regionale con venti anni d’anzianità”.

Entrambi i consulenti di Dagnino, che saranno pagati soltanto dietro presentazione di una relazione sul lavoro svolto, arrivano dal mondo accademico. Il primo è Antonio Perrone, docente di Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Università di Palermo. Perrone si occuperà del tema delle entrate fiscali nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione.

Il secondo consulente è Giovanni Battista Dagnino (soltanto omonimo dell’assessore) ordinario di Economia e Gestione delle imprese al dipartimento Lumsa di Palermo, dove il titolare dell’assessorato di via Notarbartolo insegna Diritto tributario dell’impresa e del terzo settore. Giovanni Battista Dagnino si occuperà di Defr e digitale.