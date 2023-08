Sbarchi a Lampedusa, più di 2mila persone nell’hotspot

Nella notte sei diverse imbarcazioni sono entrate nelle acque dell'isola

PALERMO – Ancora sbarchi a Lampedusa: sei diverse imbarcazioni sono arrivate nelle acque dell’isola dalla mezzanotte di oggi. I migranti ospiti dell’hotspot al momento sono 2.427, fra cui 228 minori non accompagnati.

Fra i natanti soccorsi o agganciati, nelle acque antistanti all’isola, anche una barca di legno di 10 metri con a bordo 133 bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, libici, siriani e somali. Il gruppo, fra cui 17 donne e 6 minori, ha riferito ai militari della motovedetta Corrias della Guardia di finanza, che hanno sequestrato l’imbarcazione, di essere partito da Sabratha in Libia e d’aver pagato da 5mila a 15mila dinari libici.

Gli altri sbarchi a Lampedusa

Ieri a Lampedusa ci sono stati 19 sbarchi con un totale di 638 persone. L’ultimo approdo, prima di mezzanotte, è avvenuto direttamente sulla terraferma: a sbarcare a molo Madonnina sono stati 12 tunisini, fra cui un minore, che partiti da Djerba sono riusciti ad arrivare a destinazione, pagando 6mila dinari tunisini, con un barchino di 5 metri.

La Prefettura di Agrigento, per oggi, ha disposto il trasferimento di 1.100 migranti: 450 verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea Galaxy e 230, in serata, con il Cossyra: faranno rotta verso Porto Empedocle. I restanti 420 invece saranno trasferiti con la nave Lampedusa e andranno a Trapani.