Sbarchi, più di 1300 migranti a Lampedusa: hotspot al collasso

L'imbarcazione utilizzata per la traversata in due casi non è stata trovata

L'EMERGENZA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA Tre sbarchi autonomi, per un totale di 56 migranti, fra molo Madonnina e Cala Croce, si sono registrati la notte scorsa a Lampedusa. A bloccare i gruppi di 38 egiziani, bengalesi e libici, 14 (fra cui 3 donne e un minore) in fuga da Guinea, Mali e Bangladesh e 4 tunisini sono stati i carabinieri. Negli ultimi due casi, l’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ancora rinvenuta. Ieri, sull’isola, ci sono stati 25 sbarchi con un totale di 572 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, sono presenti 1.392 persone a fronte di 350 posti disponibili

Articoli Correlati IMMIGRAZIONE Condividi IL DRAMMA Condividi L'EMERGENZA Condividi SBARCHI Condividi NEL SIRACUSANO Condividi L'INIZIATIVA Condividi L'INCHIESTA Condividi MIGRANTI Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI