Sbardella: “In Sicilia giorni complicati, ma il governo va avanti”

Parla il commissario siciliano di FdI. Schifani bis? Ha fatto bene, ipotesi sicuramente sul tavolo

PALERMO – “In Sicilia stiamo vivendo giorni complicati, ma c’è una maggioranza coesa e non avremo difficoltà ad andare avanti. A chi invoca le dimissioni del presidente della Regione Renato Schifani dico di stare tranquillo, arriveremo senza problemi alla fine della legislatura”.

Così il commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella, parlando dal palco della convention, a Palermo, ‘3 anni di governo per la Sicilia, per l’Italia”, riferendosi all’inchiesta della Procura di Palermo che ha indotto il presidente della Regione Renato Schifani a togliere le deleghe ai due assessori della Dc per il coinvolgimento di Totò Cuffaro per il quale i pm hanno chiesto l’arresto per associazione a delinquere, corruzione e turbativa e che si è dimesso da segretario dello scudocrociato.

“Il bis di Renato Schifani in Sicilia? Intanto, arriviamo alla fine della legislatura. Essendo Schifani il presidente uscente e avendo fatto bene, il suo nome è sicuramente sul tavolo. Dopo di che arriviamo alla fine della legislatura e se ne parlerà”.