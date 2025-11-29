Studentessa di 23 anni sbranata da tre pitbull a cui faceva da dog sitter

Un cane è stato ucciso da un poliziotto, gli altri due si sono dileguati

Madison Riley, una 23enne prossima alla laurea, è stata sbranata da tre pitbull a cui faceva da dog sitter. La tragedia è avvenuta venerdì 21 novembre a Tyler, in Texas, nell’abitazione in cui la studentessa si prendeva cura dei cani.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, un residente della zona ha chiamato il 911 dopo aver compreso la gravità della situazione. Gli agenti dello sceriffo della contea di Smith, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato i tre animali ancora addosso alla ragazza che presentava profonde lesioni su tutto il corpo.

Alla vista dei poliziotti, i cani si sono allontanati dalla vittima e si sono avvicinati a uno dei poliziotti, che ha sparato a uno di loro uccidendolo. Gli altri due pitbull si sono dileguati consentendo ai soccorritori di intervenire ma purtroppo per la giovane era troppo tardi.

Chi era la ragazza sbranata da tre cani

Madison Riley frequentava un corso universitario in pedagogia dell’infanzia e, come ha spiegato la madre Jennifer Hubbell, mancavano solo sei mesi al completamento del percorso accademico triennale. La donna, sconvolta, non riesce a comprendere cosa abbia provocato una tale esplosione di violenza nei cani. Negli ultimi tempi, la vittima aveva notato un cambiamento nel loro comportamento.

“Madi era amore, era luce, era gentilezza, era risata, era feroce nel modo più bello e disarmante – ha dichiarato la madre – Amava la vita con tutto il cuore e attraversava il mondo con uno spirito libero che elevava chiunque le stesse accanto”.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 23enne si trovava nell’abitazione in cui ha trovato la morte, perché dopo aver fatto in passato da babysitter ai figli di una coppia, nelle ultime settimane si era offerta di badare ai cani durante la loro assenza.

I familiari della vittima hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese del funerale. Contestualmente, è previsto un passaggio in tribunale per stabilire il futuro dei due pitbull sopravvissuti.

