Scambio di prigionieri Usa-Russia: libera la cestista Griner

In cambio gli Stati Uniti hanno liberato il trafficante di armi Viktor Bout

1' DI LETTURA

WASHINGTON – Brittney Griner, la star del basket femminile Usa detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell’ambito di uno scambio di prigionieri con Viktor Bout, famigerato trafficante di armi conosciuto anche come ‘il Mercante di morte’. Griner ‘è al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa’, annuncia il presidente degli Stati Uniti, che promette di fare il possibile per portare a casa l’ex marine Paul Whelan, anche lui detenuto in Russia.

Lo scambio di prigionieri è avvenuto all’aeroporto di Abu Dhabi. ‘E’ una giornata bellissima per me e la mia famiglia’, dice la moglie della giocatrice di basket. ‘Grata al presidente Biden’.