 Scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini
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Scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini

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Ecco quanto costa e le multe previste per i trasgressori
CODICE DELLA STRADA
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1 min di lettura

ROMA – Scatta il 16 luglio l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà un milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024.

Copertura per i danni a terzi

La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia.

Costo medio di una polizza tra i 35 e i 55 euro

L’assicurazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro, considerato che il costo medio di una polizza base si aggira tra i 35 e i 55 euro, ma può arrivare a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie, calcola l’associazione. Per chi non si adegua, multe da 100 a 400 euro, almeno sulla carta.

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