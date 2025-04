Inutili i soccorsi con un elicottero del 118

VERONA – Incidente mortale sul lavoro a Trevenzuolo, in provincia di Verona. A perdere la vita un operaio che è rimasto bloccato sotto un macchinario che si era incendiato.

La tragedia intorno alle 8 del mattino in un’azienda di via del Lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona e un elicottero del 118. Ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sui fatti indagano i carabinieri di Verona.