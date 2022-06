Schianto sulla Salaria, è morto Massimo Bochicchio: aveva truffato diversi Vip

L'impatto è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30

È morto in un incidente stradale Massimo Bochicchio. La sua moto è esplosa dopo lo schianto contro il muro dell’aeroporto dell’Urbe. L’impatto si è verificato questa mattina, intorno alle 11.30, in via Salaria.

Massimo Bochicchio è noto alla cronaca per aver truffato 34 vip ai quali aveva promesso di guadagnare del denaro con degli investimenti sicuri, ma questo prima di prenderlo da loro e sparire. Tra le persone finite nelle trappola c’è l’ex Ct Marcello Lippi, il calciatore Stephan El Shaarawy, l’ex terzino Patrice Evrà, ma non solo. Ad essere truffati sono stati anche i procuratori Federico Pastorello e Luca Bascherini, così come l’attuale allenatore del Tottenham Antonio Conte e il fratello Daniele.