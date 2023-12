Schifani e la battaglia al caro voli: “Qua serve una mobilitazione sociale”

"Occorre porre fine a questo scandalo", irrompe il Governatore

PALERMO – “Occorre porre fine a questo scandalo. Non si risolve solo con la finanza pubblica un problema strutturale. Serve una mobilitazione sociale”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Diario del giorno, su Rete 4. “L’Antitrust ha archiviato il caso che avevamo sollevato – ha aggiunto – sostenendo che non c’è la prova scritta del cartello tra Ita e Ryanair…È normale che non ci possa essere una tale prova rispetto a un accordo illegittimo, ma questo cartello è una evidenza. Accetto questa decisione, ma non la condivido”.

“Una mobilitazione sociale”

A questo punto, ha concluso Schifani, “occorre una mobilitazione sociale, istituzionale e politica, facendo sistema. In questo modo si puo’ combattere questo scandalo. Noi stiamo facendo il possibile con i nostri fondi per abbattere le tariffe ai siciliani, abbiamo utilizzato i 20 milioni ricevuti per l’insularità. Ma non basta tutto questo. Deve esserci una risposta concertata con altri livelli e anche una mobilitazione sociale, bisogna alzare la voce e mobilitarsi”.

Intanto dallo scorso 4 dicembre è attiva la piattaforma per ottenere lo sconto per i residenti in Sicilia. Sconto che, però, non riguarda tutte le categorie, ma soltanto alcune e per chi volerà da e per Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio) con collegamento da tutti gli aeroporti siciliani.