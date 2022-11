Schifani conferma la linea: “Assessori-eletti”

Il presidente tiene il punto.

PALERMO – “Sin dall’inizio della mia campagna elettorale ho sempre affermato che la futura giunta sarebbe stata composta da parlamentari regionali eletti, salvo eccezioni dovute alla specificità della materia e la conseguente esigenza di avvalersi di un apporto di alta competenza di settore. Non ritengo di poter rivedere questo principio, perché sono stato sempre convinto della sua bontà, per cui ribadirò ai partiti della maggioranza di condividere questa mia impostazione nella rosa di nomi che mi presenteranno per la nomina degli assessori”. Lo ha dichiarato all’Italpress il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell’elezione del presidente dell’Ars.