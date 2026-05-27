Schifani fa visita alla sede di Sicily by Car: “Presenza concreta”

"Necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza"

VILLAGRAZIA DI CARINI (PALERMO) – “Sono voluto venire a testimoniare di persona la vicinanza della Regione a Tommaso Dragotto, titolare di un’azienda oggetto di intimidazioni criminali”, lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nel pomeriggio di oggi è stato in visita nella sede di Sicily by Car, che è stata oggetti di un incendio nella notte.

“In un momento in cui si registra un aumento di episodi inquietanti ai danni di imprese del territorio – aggiunge -, è necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza e la Regione vuole fare la propria parte, come ho voluto dimostrare personalmente oggi. Rigettiamo con decisione ogni atto che rischi di far ripiombare la Sicilia in un passato oscuro e che vanifichi gli sforzi che la società civile siciliana e le stesse istituzioni compiono quotidianamente”, ha concluso.

In tanti hanno dimostrato solidarietà a Tommaso Dragotto dopo l’incendio che ha distrutto diverse auto.