 Incendio alla Sicily by Car, Schifani incontra Dragotto
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Schifani fa visita alla sede di Sicily by Car: “Presenza concreta”

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"Necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza"
LA SOLIDARIETÀ
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VILLAGRAZIA DI CARINI (PALERMO) – “Sono voluto venire a testimoniare di persona la vicinanza della Regione a Tommaso Dragotto, titolare di un’azienda oggetto di intimidazioni criminali”, lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che nel pomeriggio di oggi è stato in visita nella sede di Sicily by Car, che è stata oggetti di un incendio nella notte.

“In un momento in cui si registra un aumento di episodi inquietanti ai danni di imprese del territorio – aggiunge -, è necessario che le istituzioni dimostrino in modo concreto la loro presenza e la Regione vuole fare la propria parte, come ho voluto dimostrare personalmente oggi. Rigettiamo con decisione ogni atto che rischi di far ripiombare la Sicilia in un passato oscuro e che vanifichi gli sforzi che la società civile siciliana e le stesse istituzioni compiono quotidianamente”, ha concluso.

In tanti hanno dimostrato solidarietà a Tommaso Dragotto dopo l’incendio che ha distrutto diverse auto.

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