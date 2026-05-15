Schifani: “In ‘conclave’ con la maggioranza? Condivido la proposta”

"Dopo le elezioni amministrative troveremo un modo per incontrarci"

PALERMO – “Condivido la proposta lanciata da Giorgio Assenza di un incontro con tutti i deputati di maggioranza. Dopo le elezioni amministrative troveremo un modo per incontrarci”. Lo ha detto il presidente della Ragione Siciiana, Renato Schifani, a margine di una iniziativa nei giardini di Palazzo d’Orleans di Palermo, dove il governatore ha incontrato circa 400 bambini delle scuole palermitane in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dello Stauto autonomista.

Schifani ha fatto riferimento all’idea di un “conclave” con tutti i parlamentari lanciato dal capogruppo FdI Giorgio Assenza con una intervista su ‘LiveSicilia’.

“Ho fatto il capogruppo per otto anni e so cosa significa fare squadra e fare spogliatoio – ha aggiunto Schifani – Penso che sia una buona idea, ne avevamo già parlato. Dopo questa tornata elettorale troveremo un modo per trascorrere 24-36 ore tutti assieme per affrontare l’ultimo anno di legislatura nella consapevolezza che abbiamo fronte una grande responsabilità: la variazione di bilancio di luglio ma, principalmente, una manovra finanziaria di fine anno che sarà sicuramente significativa per le risorse che abbiamo”.

“Dobbiamo fare in modo che questa disponibilità finanziaria si trasformi in servizi, in misure economico-sociali in favore dei giovani e della nostra economia – ha concluso Schifani – È un appuntamento che non possiamo mancare e la maggioranza non può che essere compatta”.