Schifani in convalescenza: “Un saluto a tutti i devoti della Santuzza”

Le parole del presidente della Regione e il messaggio del sindaco Lagalla

PALERMO – “Mi dispiace, quest’anno mancare a un appuntamento importante con la tradizione al quale tengo molto. Un caro saluto a tutti i cittadini e i turisti devoti della Santuzza. Viva Santa Rosalia!”,

lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha delegato l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, a rappresentare il governo regionale agli eventi organizzati oggi e domani dalla Curia e dal Comune di Palermo in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia.

La decisione di Schifani

La decisione è stata presa vista l’impossibilità del presidente a partecipare personalmente a causa della convalescenza per il decorso post operatorio, dopo l’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi.

Il messaggio di Lagalla

“Spiace che il Presidente della Regione Siciliana Schifani – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – a causa della convalescenza per il decorso post operatorio, non possa partecipare di persona alle celebrazioni di stasera del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, come già avvenuto lo scorso anno all’inizio del corteo da Palazzo dei Normanni”.

“Al Presidente Schifani – aggiunge il primo cittadino – rinnovo i miei auguri per una pronta ripresa e il ringraziamento da parte mia e dell’Amministrazione comunale per il suo saluto alla Città e ai turisti presenti e per il concreto contributo che la Regione Siciliana ha voluto dare per l’organizzazione – conclude – di questa edizione del Festino storica per Palermo”.