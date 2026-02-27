Schifani: “Sulla Italo-Belga linea di rigore e legalità”

Le parole del presidente della Regione

PALERMO – “La linea della Presidenza è stata da sempre improntata al pieno rispetto della legalità, anche quando questo ha comportato l’assunzione di decisioni politiche difficili e non prive di conseguenze. In merito alla vicenda Italo-Belga, Palazzo d’Orléans ha mantenuto fin dall’inizio il necessario riserbo istituzionale, considerato che era in corso una procedura di verifica sugli aspetti di legittimità”.

Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani.

Italo-Belga, l’intervento di Schifani

“Non appena ho ricevuto ufficialmente la relazione della Commissione antimafia, ho provveduto lo stesso giorno a trasmetterla al dirigente generale del dipartimento regionale dell’Ambiente, affinché potesse adottare tutti gli atti di competenza. Successivamente, la Regione, al termine di una valutazione approfondita e rigorosa, svolta anche con il supporto del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha assunto i conseguenti e rigorosi provvedimenti, improntati alla massima fermezza”, conclude Schifani.