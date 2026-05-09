Schifani: “La mia squadra lavora bene, assessori bravissimi”

Il presidente della Regione a Ravanusa per presentare i progetti di rigenerazione urbana dopo l’esplosione del 2021

RAVANUSA (AGRIGENTO) – “Sono orgoglioso della mia squadra, ho accanto giovani assessori bravissimi”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani durante la presentazione degli interventi di rigenerazione urbana a Ravanusa, nell’area colpita dall’esplosione dell’11 dicembre 2021 che causò nove vittime.

Accanto al governatore erano presenti gli assessori regionali Alessandro Aricò e Giusi Savarino, oltre al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola. “Quando si vuole si può – ha affermato Schifani – ma servono determinazione, spirito di squadra e fiducia nei rapporti istituzionali”. Il presidente ha sottolineato il lavoro condiviso con gli assessori regionali, spiegando di incoraggiarli “ad andare sempre più veloce”.

Nel suo intervento Schifani ha anche puntato il dito contro i rallentamenti burocratici. “C’è una discrasia tra le esigenze e a volte la burocrazia, che rallenta un percorso di crescita e di sviluppo di un territorio. Ci misuriamo quotidianamente io Alessandro Aricò, Giusi Savarino, con queste tematiche, con delle tempistiche che non sono più coerenti con la realtà: tempistiche amministrative, mi riferisco a volte anche burocratiche, a volte anche del dirigente che non vuole decidere e rinvia”.

“Però – ha precisato il governatore – in questa occasione c’è stata una solidarietà spontanea che ha consentito di fare squadra e sistema. Abbiamo lavorato sul programma Fsc, bando perché c’è stata una sintonia univoca: andare avanti e dare una risposta al territorio nel momento in cui questo soffre”.