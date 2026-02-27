Schifani: “Rimpasto? Entro marzo nominerò i due assessori mancanti”

Il governatore: "Soddisfatto per avere risanato i conti"

PALERMO – “L’assessore Dagnino sta lavorando molto bene, questo governo sull’ambito economico sta dando grandi risultati, abbiamo risanato i conti, stiamo ottenendo gradualmente le parifiche da parte della corte dei conti degli anni pregressi e quindi devo dire su questo posso essere più che soddisfatto e orgoglioso, non solo del lavoro di Dagnino, ma del lavoro dell’intero governo come squadra”. Lo ha detto Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Tar Sicilia.

“Ho vissuto in quest’ambiente per più di trent’anni, per cui mi sento a casa – ha aggiunto Schifani – La magistratura amministrativa è stata la mia casa, e mi sembra doveroso essere presente per rappresentare il popolo siciliano e riconoscere il merito a questa magistratura grande autorevolezza, grande saggezza, grande equilibrio”.

“Entro il prossimo mese lascio gli assessorati ad interim”

“Rimpasto? Nella mia agenda allo stato attuale c’è soltanto, entro il mese prossimo, di lasciare i due assessorati dove sono ad interim, per assegnarli a persone che possano ricoprire il ruolo a pieno titolo, ormai è una scadenza ineludibile”, ha detto il presidente della Regione che dopo l’inchiesta che ha coinvolto Totò Cuffaro leader della Dc ha revocato gli incarichi agli assessori alla Famiglia e alla Funzione Pubblica Nuccia Albano e Andrea Messina.

Del rimpasto ha parlato Luca Sbardella, commissario di FdI, definendola ai microfoni di LiveSicilia, “benzina per ripartire bene”.

All’inaugurazione erano presenti oltre al presidente della Regione tra gli altri l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli e i vertici delle forze dell’ordine di Palermo.