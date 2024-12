Schifani: “Ripreso un percorso con Cateno De Luca”

"Sto imparando tanto da presidente della Regione"

MESSINA – “Con Cateno De Luca abbiamo ripreso un percorso, ha ricordato il patto della Madonnina, io c’ero in quella piazza, ricordo entusiasticamente anche la condivisione di quel progetto. Sono stato chiamato a svolgere questo ruolo in maniera imprevista, mi è stato chiesto di scendere in campo per la mia terra e sto imparando tanto“. A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani intervenendo online durante la conferenza di fine anno con il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile.

“La mia cultura – ha aggiunto- mi ha portato a guardare bene il mondo delle autonomie locali perché se quel mondo funziona bene funziona il Paese”.