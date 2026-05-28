Al centro del confronto investimenti, Super Zes, e nuove misure per le imprese

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato giovedì 28 maggio a Palazzo d’Orleans il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo. Al centro del confronto i temi legati allo sviluppo economico della Sicilia, al sostegno delle imprese e agli investimenti strategici per il territorio.

Nel corso dell’incontro si è discusso delle misure adottate dal governo regionale a favore del sistema produttivo siciliano, con particolare attenzione alla crescita dell’occupazione, alla competitività delle aziende e alla transizione energetica.

Cosa ha detto Schifani al termine dell’incontro con Rizzolo

“Ascoltare le istanze delle imprese non è solo un dovere istituzionale – ha detto Schifani al termine dell’incontro – ma una scelta precisa di metodo di governo: lavoriamo fianco a fianco per sostenere la crescita, l’occupazione e la competitività del territorio”.

“Oggi abbiamo avuto un utile scambio di idee in piena sintonia e sono orgoglioso del fatto che il mondo produttivo abbia apprezzato le misure messe in campo dal mio governo. Ho poi rassicurato Sicindustria – ha sottolineato il Governatore – sul fronte delle aree idonee per le rinnovabili”.

“Stiamo lavorando per definire un quadro certo e condiviso, che consenta di pianificare investimenti importanti non solo per la transizione energetica, ma anche in termini di crescita economica e occupazione”, ha concluso.

Le parole del presidente di Sicindustria

Soddisfazione è stata espressa anche da Luigi Rizzolo, che ha evidenziato il lavoro svolto negli ultimi mesi su diversi provvedimenti destinati alle imprese.

“Con il governo Schifani siamo passati dal libro dei sogni a misure concrete – ha dichiarato – penso in particolare al sostegno alla Super Zes, tema sul quale abbiamo lavorato intensamente proprio in Sicindustria, alla decontribuzione, alle numerose semplificazioni introdotte a favore delle imprese e all’accelerazione dei procedimenti da parte della Cts: segnali tangibili di un governo che ha scelto di stare dalla parte di chi produce e crea occupazione”.

“Durante l’incontro – ha aggiunto – si è parlato anche delle prossime sfide, a partire da digitalizzazione e delle aree idonee per le rinnovabili, temi sui quali attendiamo con fiducia risposte concrete per dare continuità al percorso di crescita e competitività delle imprese siciliane”.