Schifani: “Sicilia protagonista nella lotta contro la violenza sulle donne”

Post Facebook del governatore

PALERMO – “Il 25 novembre non è una ricorrenza, è un impegno quotidiano. La violenza contro le donne è una ferita della nostra società che richiede risposte reali, coraggiose e immediate. In questa giornata ribadisco che la Sicilia non vuole essere spettatrice, ma protagonista del cambiamento”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla sua pagina Facebook.

Le misure della Regione per le donne vittime di violenza

“La Regione Siciliana è la prima in Italia ad aver previsto l’assunzione prioritaria delle donne vittime di violenza con sfregi permanenti al viso e dei figli delle vittime di femminicidio – aggiunge Schifani -. Due donne sono già nei ruoli dell’amministrazione regionale, grazie alla norma. Accanto a questo impegno, continuiamo a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, potenziando il sostegno psicologico, legale e sociale per tutte le donne che scelgono di denunciare e ricominciare”.