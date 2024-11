Schillaci (M5s): “In Sicilia finanziare con bandi le associazioni meritevoli”

La proposta della deputata regionale

PALERMO – “Non abbiamo pregiudizi nei confronti delle associazioni, quelle meritevoli andrebbero finanziate, ma con bando pubblico e criteri fissati dalle commissioni parlamentari dell’Ars. Casi come quello Auteri non si devono mai più verificare, servono regole certe e trasparenza”.

Lo afferma Roberta, Schillaci, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

Schillaci, l’intervento

“Ci sono organizzazioni che svolgono funzioni importanti nel campo dell’associazionismo, penso ad esempio ai comitati paralimpici e alle associazioni sportive dilettantistiche che si occupano dei disabili per il loro avviamento motorio e la pratica dello sport. – aggiunge – Non si può buttare il bambino assieme all’acqua sporca, dopo gli scandali recenti”.

“Sui temi della finanziaria regionale e del bilancio – comunica – inizierò già oggi un confronto con la base del Movimento Cinquestelle, incontrando il gruppo territoriale “Palermo centro”, per ascoltare proposte e suggerimenti, soprattutto per le emergenze come siccità e sanità, da trasformare in emendamenti al disegno di legge di stabilità regionale che approderà presto in Aula”.