Schillaci (M5s): “Inaccettabile che l’Asp Palermo sia senza manager”

"Schifani scelga e lo faccia prestissimo"

PALERMO – “È inaccettabile che ancora oggi, dopo oltre tre mesi, la poltrona del direttore generale dell’Asp di Palermo, la più grande della Sicilia, rimanga senza direttore generale. Si nomini subito il nuovo manager, è inammissibile che gli interessi di bottega dei partiti abbiano la meglio sul diritto alla salute dei siciliani”.

Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5S all’Ars, che oggi ha sollecitato in aula la nomina del nuovo dirigente all’assessore alla Salute, Daniela Faraoni.

“Un ente come l’Asp di Palermo – dice Schillaci – deve essere libero di poter programmare al meglio la sua azione, cosa che al momento non può avvenire nel migliore dei modi, e questo non è tollerabile. Schifani scelga e lo faccia prestissimo, guardando alle competenze specifiche e manageriali del curriculum e non alle indicazioni dei partiti”.