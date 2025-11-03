Schillaci (M5S): “Scongiurare inattività degli impianti di Piano Battaglia”

"Applicare la norma e affidare governance a un consorzio"

PALERMO – “Nonostante la regione abbia siti e impianti idonei, ogni anno, in particolare a Piano Battaglia, nelle Madonie, si verificano problematiche legate alla gestione di seggiovia, sciovie e tapis roulant. È di questi giorni il botta e risposta tra il gestore ‘Palermo energia’ e il socio unico (la Città metropolitana) sull’assunzione a tempo determinato del personale per la manutenzione degli impianti. Va scongiurato che rimangano inattivi e ho presentato una richiesta di audizione in Commissione ambiente dell’Ars degli assessore regionali alle Infrastrutture e al Turismo, dei rappresentanti di Palermo Energia, Città metropolitana di Palermo e Parco delle Madonie, per far attuare appieno le previsioni della legge regionale 12 del 2021, finora rimaste in parte inapplicate”. Lo afferma la deputata del M5S all’Ars, Roberta Schillaci.

“Grazie a una diversa governance affidata a un consorzio, come previsto dalla stessa legge, si otterrebbe una gestione più efficiente del sito di Piano Battaglia – aggiunge – , assicurando l’apertura e il funzionamento degli impianti di risalita per l’intera stagione invernale. La stessa norma regionale fissava i criteri ed individuava le modalità per la fruizione di Piano Battaglia tutto l’anno per creare uno sviluppo montano in grado di assicurare reddito a tanti operatori economici. Il governo regionale e gli assessorati competenti si attivino per dare piena attuazione alla riforma del 2021″.