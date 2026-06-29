Schillaci: “Via Maqueda non può diventare una favela, servono controlli”

La denuncia della deputata M5s all'Ars

PALERMO – “Via Maqueda a Palermo non può diventare una favela. L’assenza di un presidio delle forze dell’ordine rende il luogo della movida insicuro e in preda a bande di delinquenti e di spacciatori. Nei giorni scorsi una mega rissa ha provocato panico tra i turisti e i residenti in piena notte”. Lo afferma Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

“Mi associo alla richiesta di tanti cittadini che abitano in via Maqueda e nelle vie laterali – aggiunge – affinché il questore di Palermo Vito Calvino ripristini il servizio del poliziotto di quartiere, così come chiedo al sindaco Roberto Lagalla di potenziare la presenza in strada, non tanto delle volanti della polizia municipale, ma degli agenti che rappresentano un deterrente alla mala movida e a fenomeni di somministrazione abusiva di alcolici. Le zone più frequentate dai turisti non possono essere lasciate alla deriva e la città deve dimostrare che è in grado di gestire flussi e presenze sempre più imponenti, garantendo sicurezza e decoro”.