Schlein a Palermo il 30 aprile per commemorare Pio La Torre

La leader del Pd il 1 maggio sarà a Portella della Ginestra

PALERMO – Elly Schlein sarà a Palermo il 30 aprile per la commemorazione di Pio La Torre e il primo maggio per il corteo a Portella della Ginestra, dove nel 1947 la banda criminale di Salvatore Giuliano sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando undici morti e numerosi feriti.