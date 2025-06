Schlein: “Solidarietà alla procuratrice Caramanna per le minacce subite”

Convegno Dem sulla giustizia. Vicinanza anche da Serracchiani

ROMA – “Solidarietà a Claudia Caramanna e ai giovani di Libera che sono davanti al Tribunale dei minori per sostenerla” dopo “le minacce di morte subite”. Così Elly Schlein ha aperto il suo intervento al convegno del Pd sulla giustizia dal titolo ‘Giustizia secondo Costituzione’.

Anche la responsabile Giustizia del partito Debora Serracchiani ha aperto il suo intervento manifestando la propria solidarietà alla procuratrice per i minorenni minacciata per il suo impegno nella tutela dei figli dei boss mafiosi.

Serracchiani (Pd): “Siamo al suo fianco”

“Siamo al fianco della procuratrice Claudia Caramanna, bersaglio di nuove minacce per il suo impegno a sottrarre i giovani alla mafia. Un lavoro fondamentale che merita tutto il sostegno delle istituzioni, della politica e della società civile”.

Così Debora Serracchiani, Responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico nel suo intervento.

“Non possiamo permettere – aggiunge – che chi combatte per dare una possibilità di futuro a ragazze e ragazzi cresciuti nei contesti mafiosi venga lasciato solo. Oggi, in questo momento, tanti giovani sono in piazza a Palermo, davanti al Tribunale per i Minorenni, per manifestare solidarietà e difendere una giustizia che non ha paura. A loro va il nostro pieno sostegno: sono il volto di una Sicilia e di un’Italia che non si piegano, che non arretrano, che scelgono la legalità e la libertà”.