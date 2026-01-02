Scia di incidenti, auto fuori strada e moto sui binari: grave un uomo

Un 42enne è in prognosi riservata

PALERMO – Scia di incidenti a Palermo tra gli ultimi giorni dell’anno e l’inzio del 2026. Il più grave si è verificato al Foro Italico il 31 dicembre. Un automobilista, C.I di 42 anni, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito contro lo spartitaffico. E’ successo poco dopo la Villa Giulia, l’uomo viaggiava sulla carreggiata in direzione della Cala quando il mezzo è uscito di strada.

E’ in prognosi riservata

L’impatto si è rivelato violentissimo: per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. E’ stato ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata. In corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha effettuato i rilievi.

Scontro all’incrocio

Un altro incidente si è registrato in via Laudicina, nella zona del centro commerciale Forum di Brancaccio. Due auto si sono scontrate all’incrocio con corso dei Mille, uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla in codice giallo.

Scooter sui binari del tram

Ferito anche il giovane conducente di uno scooter, trovato dagli agenti dell’Infortunistica per terra, sui binari del tram in via Portella della Ginestra, nella zona di Romagnolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, il ragazzo viaggiava su un Sh 300. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. Anche lui è stato trasportato all’ospedale di via Messina Marine.

L’incidente provocato da una buca

Momenti di paura, invece, per un uomo che il giorno di Capodanno stava percorrendo viale Ercole alla Favorita. Una delle ruote del mezzo è finita all’interno di una grossa buca sull’asfalto, spaccandola. Il veicolo è così rimasto bloccato, ma il conducente non ha riportato ferite. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso dalla polizia municipale, con inevitabili ripercussioni sul traffico. La circolazione è tornata alla normalità dopo l’intervento di messa in sicurezza.