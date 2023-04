Sciacca, abbandono rifiuti pericolosi: denunciato il titolare di un’officina

Trovati grossi sacchi di plastica pieni di rifiuti prodotti dall'attività

Il titolare di un’officina meccanica di Sciacca (Agrigento) è stato denunciato all’autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti pericolosi.

È stato durante un servizio di controllo della polizia municipale che gli agenti hanno rinvenuto, in aperta campagna, la presenza di alcuni grossi sacchi di plastica, contenenti decine di filtri d’aria, filtri d’olio dai quali fuoriusciva lubrificante esausto, contenitori di plastica vuoti per olio motore, stracci intrisi, altri liquidi vari e ricambi per auto in materiale ferroso.

Attraverso indagini scaturite da indizi e testimonianze, la polizia municipale è riuscita a risalire all’officina meccanica dove, prima di essere abbandonati, si trovavano quei rifiuti speciali. Rifiuti pericolosi che sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi da parte dell’Arpa per la loro caratterizzazione.