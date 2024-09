“Spiccicati”, a Sciacca il premio alla coppia cane-umano più somigliante

L'iniziativa lanciata dalla Lega Antivivizezione

SCIACCA (AGRIGENTO) – Il cane e il padrone che si somigliano di più saranno premiati in una inedita gara domenica prossima a Sciacca. Come nel celebre film della Disney “La carica dei 101”, sarà proposta una rassegna di coppie animale-umano che si somigliano molto. Il concorso si intitola “Spiccicati”, e il cane vincitore riceverà un trattamento spa e toelettatura gratuito.

L’iniziativa, simbolica oltre che singolare, è stata promossa dalla locale sezione della Lav (Lega antivivisezione) con il patrocinio del comune, e si inserisce all’interno di quella che è stata definita “Sfilata di solidarietà”, che punta a sensibilizzare la popolazione in possesso di animali d’affezione, affinché vengano gestiti con senso di responsabilità e per promuovere le adozioni degli oltre 250 cani tuttora rinchiusi nei canili.

I cani randagi a Sciacca

A Sciacca il comune spende circa 350 mila euro l’anno per provare a fronteggiare il fenomeno del randagismo. Fenomeno in parte alimentato da quei cani non sterilizzati né microchippati i quali, pur avendo un padrone, vengono lasciati liberi di riprodursi sul territorio.

Tra le conseguenze: gli abbandoni indiscriminati di cuccioli, ritrovati talvolta perfino tra i rifiuti, oltre al fatto che i due canili convenzionati con il comune non hanno più un posto libero. Gli animali vaganti sul territorio, se riuniti in branco, ina lcuni casi si rivelano particolarmente aggressivi.

Più volte negli anni scorsi la Lav e il comune hanno promosso campagne congiunte di sterilizzazione e registrazione all’anagrafe canina gratuite. Ma i risultati, finalizzati a far mettere in regola chi non lo è, tardano ad arrivare.

La manifestazione

L’iniziativa di domenica si terrà all’interno di un’Oasi dog recentemente inaugurata nel territorio di Sciacca: uno spazio verde con giochi e attrezzature, compresi i cestini per la raccolta delle deiezioni degli animali.

“Con l’iniziativa di domenica – dice Iris Pedrazzi, presidente della Lav di Sciacca – il nostro obiettivo è di celebrare il legame speciale tra animali e umani, sensibilizzando l’adozione consapevole di quei cani che da troppo tempo vivono nei canili in attesa di una famiglia”.

Alla manifestazione di domenica sarà istituita anche una giuria composta da bambini che eleggerà l’amico dei piccoli, il cane che i bimbi giudicheranno più simpatico. Previsto anche un premio per il cane più anziano.