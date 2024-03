Sciara, torna la “via crucis vivente”: oltre 90 figuranti e nuovi costumi

Mercoledì 27 marzo dalle 19.30 la sacra rappresentazione

SCIARA (PA) -Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con la storica “Via Crucis Vivente” di Sciara, comune in provincia di Palermo. Un evento che in questa edizione annuncia novità importanti per quanto riguarda l’aspetto tecnico.

“Questo appuntamento – dichiara con Nunzio Pomara, Arciprete di Sciara – rappresenta per tutta la comunità un momento di grande gioia. Allo stesso tempo ci offre un momento di riflessione e riesce a coinvolgere anche chi talvolta è lontano da un cammino di fede. Lo spettatore riuscirà ad entrare dentro questo ‘mistero’, portandoci a contemplare la fine di quella sofferenza che è nella gloria della Resurrezione”.

Rispetto agli scorsi anni, per questa edizione ci saranno oltre 90 figuranti, parlanti e non, ognuno con un compito ben preciso così da rendere più realistica l’intera rappresentazione. “È un momento che vede coinvolta buona parte della cittadinanza sciarese, impegnata anche nella realizzazione delle varie scenografie che verranno installate durante tutto il percorso che attraverserà buona parte del paese, partendo dalla Parrocchia dove verrà inscenata l’Ultima Cena, fino ad arrivare nell’area adiacente l’acquedotto comunale dove avverrà la Crocifissione – spiegano gli organizzatori -. Quest’anno ci sarà un’altra novità: oltre al percorso nuovo infatti, sono stati realizzati i nuovi costumi dei soldati e con essi anche tutta l’armeria in maniera del tutto artigianale”.

“Le tradizioni – dichiara il regista Erasmo Muscarella – sono le nostre radici. Siamo noi, il nostro sangue, la nostra cultura, la nostra identità, il nostro mondo. Un popolo senza tradizioni è un popolo privo di anima. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante evento, Comune, Parrocchia, Regione Siciliana e quindi ai tanti che hanno lavorato dietro le quinte, dalle sarte agli artigiani”. La “Via Crucis Vivente” avrà luogo mercoledì 27 marzo alle ore 19:30 con inizio davanti il sagrato della Parrocchia “Sant’Anna” (parte bassa del paese).