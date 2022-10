Inutili i soccorsi

1' DI LETTURA

Tragedia a Scicli, nel Ragusano. Un uomo di 78 anni è morto d’infarto al cimitero di contrada Mendolilli mentre si recava a portare i fiori sulla tomba della moglie, come da tempo faceva ormai ogni giorno.

Stava percorrendo uno dei viali del camposanto quando si è accasciato per terra perché colto da un malore. Inutili i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.