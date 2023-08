Scicli, pizzaiolo muore all’ospedale di Modica: indaga la Procura

I familiari di Giuseppe Adamo hanno presentato denuncia alla polizia

1' DI LETTURA

SCICLI (RG) – È morto all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica il noto pizzaiolo di Scicli, Giuseppe Adamo, stroncato da un infarto. L’uomo di 58 anni era cardiopatico. Lo scorso anno era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore.

Dalle prime informazioni pare che Adamo, una volta giunto al Pronto Soccorso, a seguito di un malore, sia rimasto per diverse ore in attesa di essere ricoverato. Per i familiari l’attesa è stata troppo lunga. Motivo per cui hanno presentato denuncia alla polizia.

Secondo i parenti la morte di Adamo è un caso di malasanità e per questo vogliono accertare eventuali responsabilità.

Intanto la cartella clinica è stata sequestrata. La procura di Ragusa, che sta indagando, ha nominato un medico legale, Maria Francesca Berlich, per sottoporre il corpo di Giuseppe Adamo ad accertamento tecnico irripetibile che sarà eseguito la prossima settimana nella camera mortuaria dell’ospedale di Modica.