Sciopero del trasporto aereo di 24 ore: disagi previsti in tutta Italia

Le tratte e gli orari garantiti

Il settore del trasporto aereo italiano sarà interessato nella giornata di lunedì 24 marzo da uno sciopero nazionale di 24 ore, che coinvolge diversi operatori del settore. In particolare, si fermano gli addetti delle società di handling associate ad Assohandlers e i piloti della compagnia easyJet Airlines Limited.

Lo sciopero potrebbe causare ritardi, cancellazioni e rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili in vari aeroporti italiani. Le società di handling forniscono servizi essenziali a terra, come l’assistenza ai passeggeri, la gestione dei bagagli e il rifornimento degli aerei, e la loro adesione allo sciopero potrebbe quindi avere un impatto significativo sull’operatività degli scali.

Situazione negli aeroporti siciliani

In Sicilia, gli aeroporti di Palermo e Catania potrebbero subire disagi significativi a causa dello sciopero. I voli programmati nelle fasce orarie protette dovrebbero essere operativi, ma si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo contattando direttamente la compagnia aerea o consultando i siti web degli aeroporti interessati.

Sono garantiti i collegamenti con le isole minori, considerati servizi essenziali, ma è possibile che si verifichino ritardi o cancellazioni per i voli al di fuori delle fasce protette.

Sciopero aerei: le raccomandazioni

I viaggiatori con voli prenotati sono invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali della compagnia aerea o dell’aeroporto di riferimento. È consigliabile considerare possibili ritardi o cancellazioni e pianificare di conseguenza eventuali coincidenze o impegni successivi.

Si raccomanda inoltre di recarsi in aeroporto con anticipo, tenendo conto dei possibili rallentamenti nelle procedure di check-in e imbarco. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, è utile consultare i portali ufficiali degli scali italiani.

Voli garantiti e fasce orarie protette

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti durante la giornata di sciopero. Secondo le normative vigenti, sono assicurati tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie protette dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Saranno inoltre operativi tutti i voli intercontinentali in arrivo, oltre a una serie di collegamenti nazionali tra cui quelli tra Roma Fiumicino e Milano Linate, Cagliari, Alghero, Bologna, Torino, Venezia e quelli tra Napoli e Sharm El Sheikh. È inoltre garantito l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in corso al momento dell’inizio dello sciopero.