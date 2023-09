Sciopero aerei, voli cancellati in Italia: come chiedere il rimborso

È in corso lo sciopero nazionale

1' DI LETTURA

ROMA – Tanti disagi per chi deve viaggiare in aereo. Oggi, venerdì 8 settembre, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto, che coinvolge tutto il personale di terra e sta portando alla cancellazione di diversi voli.

I voli cancellati

Si segnalano cancellazioni di voli in tutti i principali aeroporti in Italia. Secondo gli aggiornamenti di Cub trasporti, per il momento, sono stati soppressi 60 voli all’aeroporto di Milano Malpensa, 20 a Linate e 12 a Catania e 2 a Palermo. Ita Airways informa di aver dovuto cancellare 30 voli nazionali.

Come ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso del biglietto si deve fare domanda alla compagnia aerea entro il 13 settembre. La richiesta sarà accettata solo se il volo è stato cancellato o se ha subito più di 5 ore di ritardo a causa dello sciopero. Serve solo conservare il biglietto (o la prenotazione effettuata tramite internet), la carta d’imbarco e gli scontrini per le eventuali spese extra sostenute.