Sciopero e sabato di passione: i voli cancellati su Catania

La cancellazione dei voli nel corso del pomeriggio potrebbe subire altri aggiornamenti. Intanto, la Cgil incalza Salvini.

CATANIA – E’ un sabato di fuoco negli Aeroporti italiani: il personale di terra degli scali è in sciopero per otto ore, con pesanti ricadute sui viaggi e 250mila persone che, secondo il Codacons, rischiano di rimanere a terra. Il via all’astensione dal lavoro, unitaria e nazionale, è scattato alle 10 e durerà fino alle 18, al centro della protesta il mancato rinnovo rinnovo del contratto scaduto ormai da sei anni. Oggi sono salve le due fasce protette, tra le 7 e le 10 e le 18 e le 21, e verranno assicurati i voli intercontinentali e di continuità territoriale.

La situazione di Fontanarossa

A Catania, al momento la situazione schematica risulta essere la seguente:

Voli in arrivo nella programmazione originaria: 126/ cancellati 24.

Voli in partenza nella programmazione originaria: 126/ cancellati 25.

Tuttavia nel corso del pomeriggio il numero dei voli cancellati potrebbe anche salire.

Le partenze cancellate

Ryanair per Bologna delle 08.40; Volo per Oslo delle 11; Ryanair per Torino delle 11.25; easyJet delle 11.25 per Londra; Volo per Napoli delle 12.30; Eurowings per Stoccarda delle 13.30; Volo per Zurigo delle 13.35; Swiss per Genova delle 14.15; Ryanair per Malpensa delle 14.15; Volo per Verona delle 14.25; Norwegian per Stoccolma delle 14.55; Ryanair per Bologna delle 15.10; Ryanair per Venezia delle 15.30; Ryanair per Fiumicino delle 15.35; Ryanair per Cagliari delle 16; Volo per Venezia delle 16; Volo per Napoli delle 16.15; Norwegian per Copenaghen delle 16.30; Volo per Malpensa delle 17.10; Eurowings per Dusserldorf delle 17.30; Ryanair per Malpensa delle 18.10; Ryanair per Malpensa delle 19.10.

Gli arrivi cancellati

Volo da Oslo delle 10.15; easyJet da Londra delle 10.40; easyJet da Napoli delle 11.55; Ryanair da Bologna delle 12.35; Eurowings da Stoccarda delle 12.45; easyJet da Milano delle 12.50; Swiss Air da Genova delle 13.20; Ryanair da Milano delle 13.35; Norwegian da Stoccolma delle 14.10; Ryanair da Bologna delle 14.40; Ryanair da Venezia delle 15; Ryanair da Roma delle 15.05; easyJet da Napoli delle 15.40; Norwegian Air da Capenaghen delle 15.45; Ryanair da Torino delle 15.45; easyJet da Milano delle 16.35; Eurowings da Dusserldorf delle 16.45; Ryanair delle 17.40 da Milano; Ryanair da Venezia delle 18.40; Wizz Air da Malta delle 18.45; easyJet da Milano delle 18.50; easyJet da Zurigo delle 18.55; Ryanair da Cagliari delle 19.05; Wizz Air da Malta delle 20.15.

La nota della Cgil

Un centinaio di voli cancellati tra Palermo e Catania per l’alta adesione allo sciopero del personale dei servizi a terra indetto dai sindacati per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto nel 2017. “L’inflazione galoppa- dice Alessandro Grasso, segretario generale della Filt Cgil Sicilia- ma gli stipendi di lavoratrici e lavoratori sono rimasti fermi da anni a fronte di carichi di lavoro sempre più pesanti per la ripresa poderosa che sta registrando il trasporto aereo. Questo rende ancora più inconcepibile la situazione del personale”. E al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, Grasso manda dire: “Se davvero vuole tutelare il diritto alla mobilità intervenga non sui legittimi scioperi ma sul caro- voli che penalizza i cittadini siciliani e sul sistema aeroporti, settore che produce ricchezza che spesso finisce all’estero attraverso compagnie come Rynair senza alcun beneficio per i lavoratori e per i cittadini”.