Scippo a Catania: inseguito da un passante, arrestato

L'uomo sarà processato per direttissima l'otto marzo

CATANIA – Ha scippato una donna in viale Jonio, ma in pochi minuti agenti della Polizia di Stato a Catania, anche grazie alla fattiva collaborazione di un passante, hanno arrestato un cittadino bulgaro. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione.

L’uomo è stato anche inseguito da un passante, che ha indicato ai poliziotti dove si era nascosto. L’arrestato era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso il 2 marzo scorso dal Prefetto di Palermo.

Il pm di turno ha disposto che l’arrestato venisse rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima previsto per la mattina di giorno 8 marzo.