Scippo e rapina a Bagheria e Ficarazzi: arrestato un 47enne palermitano

Indagini condotte da polizia e carabinieri

BAGHERIA – Rapina e scippo tra Bagheria e Ficarazzi. Polizia e carabinieri hanno arrestato G.L., 47enne palermitano, per due distinti episodi commessi tra aprile e giugno scorsi. L’operazione è frutto della collaborazione tra gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Bagheria ed i militari della Stazione Carabinieri di Ficarazzi.

Accogliendo le richieste del pm titolare dell’indagine, il gip di Termini Imerese ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, individuato dagli investigatori nel corso delle indagini sui due episodi in cui avrebbe agito con un complice attualmente ricercato.

Nel primo caso, i poliziotti del commissariato di Bagheria sono arrivati al 47enne per una rapina ai danni di una donna che viaggiava a bordo della sua auto lo scorso 29 aprile tra le strade del centro storico di Bagheria. Nella circostanza, mentre uno era guida dello scooter, il complice si è avvicinato alla donna cercando di strapparle la collana in oro che portava al collo.

Il secondo episodio riguarda uno scippo ai danni di un anziano pensionato di Ficarazzi, lo scorso 3 giugno. La vittima stava passeggiando con il proprio cane quando è stato sorpreso da un aggressore che gli ha strappato la collana in oro che portava al collo. Anche in questo caso, grazie all’attenta visione degli impianti di video sorveglianza installati in zona, i militari della stazione carabinieri di Ficarazzi sono riusciti a risalire alla targa del motoveicolo utilizzato dai due complici.