Scivolano nei crateri dell’Etna, il Soccorso Alpino salva tre turiste

Hanno riportato ferite e traumi

1' DI LETTURA

NICOLOSI (CATANIA) – Una turista caduta dal ciglio del cratere Silvestri Inferiore. E una donna tedesca si fa male cercando di salvarla. Sono due dei tre soccorsi effettuati questa mattina dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Sono stati impegnati in tre interventi quasi contemporanei sul versante sud dell’Etna, nella zona degli impianti turistici del Rifugio Sapienza.

L’intervento

Avvertiti dalla Centrale Operativa del 118, hanno dapprima soccorso una turista italiana caduta dal ciglio del Cratere Silvestri Inferiore. E mentre era lì, la squadra di soccorso del CNSAS Sicilia, ha individuato un’altra turista, tedesca, infortunatasi per provare di soccorrere l’italiana. Le due donne presentavano diversi sospetti traumi da caduta, con ferite ed escoriazioni al capo, agli arti e alle spalle.

I soccorsi

Sono state immobilizzate e, in collaborazione con i sanitari del 118 intervenuti, trasportate in ospedale in barella. E intanto, mentre i tecnici del Cnsas erano in fase di rientro, sono intervenuti in aiuto di una turista inglese. La donna ha riportato un trauma al ginocchio e diverse escoriazioni, causati da una scivolata dovuta al terreno lavico impervio e scosceso.

L’infortunio

La donna inglese è caduta nella zona sovrastante il centro servizi, nei pressi della locale guardia medica del Rifugio Sapienza. Anche per la terza infortunata, si è proceduto ad immobilizzare l’arto interessato e ad affidare la donna al personale 118 per le successive procedure sanitarie. Presenti sul posto anche i militari del Sagf della Guardia di Finanza.

Le raccomandazioni

In caso di incidenti del genere, i tecnici ricordano che per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il numero unico di emergenza 112. Occorre specificare che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore attiverà la voce specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” e trasferirà la chiamata al 118, che provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico.