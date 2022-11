Scomparsa una ragazza dalla nave Genova-Palermo: ricerche in corso

La giovane viaggiava con il fratello. È stato quest'ultimo che ha lanciato l'allarme intorno alle 10

PALERMO – Una ragazza di 20 anni è scomparsa dalla nave Suprema della Gnv in servizio da Genova a Palermo. La giovane è scomparsa questa mattina intorno alle 10.

Ad accorgersi della sua assenza è stato il fratello che viaggiava sulla stessa nave. Il comandante ha ordinato di iniziare le ricerche all’interno della nave che arriverà in porto a Palermo in serata. Ad attenderla in banchina ci sono i marinai della capitaneria di porto, la polizia del mare, e personale medico.

Non appena il traghetto sarà attraccato saranno i cani specializzati nella ricerca dei dispersi a setacciare l’intero traghetto, nell’eventualità che la giovane sia ancora a bordo. La nave non ha fatto tappe intermedie e dunque è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti.