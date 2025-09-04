È scomparso in mare il 73enne catanese Nino Cusmano

Ritrovata la sua imbarcazione. Proseguono le ricerche

CATANIA – Del 73enne catanese Nino Cusmano non si hanno notizia da domenica scorsa. Le sue tracce si sono perse in mare: era a bordo della sua piccola imbarcazione al largo delle acque di Marzamemi e Noto, nel Siracusano.

La sua barca è stata rinvenuta nelle scorse ore. Ma di Nunzio Cusmano, purtroppo, nessuna traccia. Guardia costiera e Guardia di Finanza continuano a setacciare la zona. Un appello era stato lanciato dalla figlia, Alessandra.

“Cari amici, scrivo con il cuore in mano per chiedere il vostro aiuto – ha scritto -. MIO PADRE Nino Cusmano è scomparso in mare da oltre 48 ore. La sua barca è stata ritrovata alla deriva, ma purtroppo di lui non c’era traccia. Noi non vogliamo e non possiamo arrenderci.

Stiamo cercando persone di buon cuore, esperti del mare o anche semplici volontari, disposte a unirsi a una squadra solidale per continuare a cercarlo. Ogni ora è preziosa. Ogni sguardo in più sul mare potrebbe fare la differenza. Non perdiamo la speranza. Vi ringraziamo di cuore per ogni gesto, anche piccolo”.

Le ricerche proseguono.