Anziano scomparso a Catania, ritrovato grazie a Polizia, Misericordia e 118

La sparizione dal quartiere San Gregorio

CATANIA – L’intervento congiunto di Polizia di Stato, soccorritori della Misericordia di Santa Maria di Licodia in Eccedenza ed equipaggio dell’ambulanza medicalizzata “Catania 2” del 118 ha permesso di ritrovare sano e salvo un uomo anziano di San Gregorio, di cui si erano perse le tracce nella mattinata di venerdì 28 marzo.

L’allarme per l’uomo scomparso a Catania

L’allarme è scattato intorno alle 19, quando una segnalazione alla centrale operativa Nue 112 da parte di un passante ha indicato la presenza in via Palermo di un uomo anziano in evidente stato di difficoltà e disorientamento.

I primi a giungere sul posto sono stati i volontari della Misericordia di Santa Maria di Licodia, che hanno prestato le prime cure all’uomo, cercando nel contempo di ricostruire l’accaduto. Constatata l’assenza di documenti identificativi, i soccorritori hanno allertato le forze dell’ordine.

La scomparsa

Le verifiche effettuate dalla Polizia hanno permesso di accertare che l’anziano era effettivamente scomparso da San Gregorio nella mattinata. Dopo i controlli medici da parte del personale del 118, che ne hanno confermato il buono stato di salute, l’uomo è stato riconsegnato ai suoi familiari, giunti nel frattempo sul posto e visibilmente sollevati nel poter riabbracciare il loro caro.