Scomparso da comunità di Catania, si cerca il 14enne Alfonso

CATANIA – Il giovanissimo Alfonso, appena 14 anni, è scomparso dalla provincia di Catania sabato 14 maggio. La notizia è emersa durante la puntata di ieri sera della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. Alfonso è originario di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, ma si trovava ospite di una comunità nel Catanese, a due ore di distanza da casa. Secondo il racconto del padre, intervenuto in puntata, l’adolescente non aveva voglia di stare in comunità. “Mi diceva che voleva stare solo con me: non ha né telefono, né soldi, né documenti”, prosegue il racconto del padre.

Il ragazzo si trovava prima in una comunità dell’Agrigentino e poi, qualche giorno fa, era stato trasferito nel Catanese. Da dodici giorni il papà non ha più notizie e neanche la madre, che invece vive a Pavia. “Torna al più presto a casa, ti voglio bene. Mio figlio e mia figlia sono la mia vita, speriamo che ritorni”, è stato l’appello del padre. Tornata in studio, la giornalista Federica Sciarelli ha ricordato che ospitare un minorenne per cui c’è stata una denuncia di scomparsa può configurare il reato di sottrazione di minore.