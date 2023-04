Scontro bus-autovettura sulla Gela-Caltagirone

Si registrano diversi feriti: per fortuna, non in gravi condizioni.

1' DI LETTURA CATANIA. Uno scontro che ha coinvolto un autobus della “Etna Trasporti” ed una Fiat 500 XL, è accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 417: arteria che collega Caltagirone a Gela.

Sono stati segnalati diversi feriti. Ma, fortunatamente, le loro condizioni – per quanto ci viene detto – non sarebbero gravi.



Sul posto, operano le forze dell’ordine con carabinieri e polizia. Giunte anche più ambulanze dai vicini centri di Caltagirone e Niscemi.

