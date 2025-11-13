La vittima aveva 40 anni: è morta sul colpo

RIBERA (AGRIGENTO) – Tragico incidente stradale sulla strada statale 115, a Ribera, nell’Agrigentino. Il conducente di una moto ha perso la vita nello scontro con un camion. L’impatto si è verificato all’altezza del chilometro 141+900, nel tratto compreso tra Borgo Bonsignore e il centro abitato del paese.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia stradale che hanno chiuso la strada al traffico e i sanitari del 118, a cui non è rimasto che accertare il decesso. Lo scontro si è infatti rivelato violentissimo, l’uomo è morto sul colpo. Si tratta di Stefano Bruccoleri, aveva 40 anni. In corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

